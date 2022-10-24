Ставрополь, 24 октября 2022, 08:41 — REGNUM В Ставропольском крае начали выдавать жилищные сертификаты прибывшим в регион жителям Херсонской области. Первой группе вынужденных переселенцев сертификаты выдал губернатор края Владимир Владимиров.
По словам Владимирова, беженцев «встретили как родных», и они приняли решение, что «Ставрополье станет их новым домом».
Напомним, ранее губернатор Ставропольского края сообщил, что в регионе готовятся к приему вынужденных переселенцев из Херсонской области. Для них подготовлены пункты временного размещения в ряде районов края.
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