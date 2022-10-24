Ставрополь, 24 октября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Ставропольском крае начали выдавать жилищные сертификаты прибывшим в регион жителям Херсонской области. Первой группе вынужденных переселенцев сертификаты выдал губернатор края Владимир Владимиров.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Переселенцы с территории бывш. УССР

«Встретился с семьями херсонцев. Вручил им сертификаты на покупку жилья. После стольких пережитых тревог и опасности от обстрелов они наконец-то могут вздохнуть спокойно. Начать планировать жизнь, сказать детям, что всё на самом деле будет хорошо», — написал глава Ставрополья в своем телеграм-канале.

По словам Владимирова, беженцев «встретили как родных», и они приняли решение, что «Ставрополье станет их новым домом».

Напомним, ранее губернатор Ставропольского края сообщил, что в регионе готовятся к приему вынужденных переселенцев из Херсонской области. Для них подготовлены пункты временного размещения в ряде районов края.