Лондон, 24 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер в её родном городе Грантеме подвергся нападению вандалов. Об этом сообщает 24 октября Express.

Chris Collins of the Margaret Thatcher Foundation Маргарет Тэтчер

Инцидент произошёл 22 октября. Неизвестные краской написали на постаменте «Долой тори».

Памятник высотой 3 метра, установленный в мае неподалёку от места, где выросла Тэтчер, атаковали уже в третий раз. Всего через два часа после открытия монумент забросали яйцами. Нарушителя оштрафовали. Во втором случае памятник испачкали розовой краской.

Полиция графства Линкольншир расследует «преступное повреждение» монумента. Проверяются записи камер видеонаблюдения, установленных вокруг памятника.

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