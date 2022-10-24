Новосибирск, , 08:40 — REGNUM В Новосибирске на месте обрушения кровли общежития проводятся ремонтные работы. Об этом было сказано 24 октября на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Травникова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обрушение кровли общежития в Новосибирске Правительство Новосибирской области

Власти уточнили, что стоимость ремонтных работ определят в ближайшее время. По словам главы региона, необходимые средства на восстановление кровли выделят из резервного фонда областного правительства.

Также ведутся работы по восстановлению кровель школ и детских садов Новосибирского и Черепановского районов, общежития Маслянинского аграрного лицея. Андрей Травников подчеркнул, что ремонт на всех пострадавших объектах должен быть завершён в кратчайшие сроки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 октября в Ленинском районе Новосибирска сильным ветром снесло кровлю общежития. Прокуратура уже организовала проверку по данному факту.

Читайте также: Прокуратура начала проверку обрушения кровли общежития в Новосибирске