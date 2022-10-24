Новосибирск, 24 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Новосибирске на месте обрушения кровли общежития проводятся ремонтные работы. Об этом было сказано 24 октября на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Травникова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Обрушение кровли общежития в Новосибирске

Власти уточнили, что стоимость ремонтных работ определят в ближайшее время. По словам главы региона, необходимые средства на восстановление кровли выделят из резервного фонда областного правительства.

Также ведутся работы по восстановлению кровель школ и детских садов Новосибирского и Черепановского районов, общежития Маслянинского аграрного лицея. Андрей Травников подчеркнул, что ремонт на всех пострадавших объектах должен быть завершён в кратчайшие сроки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 октября в Ленинском районе Новосибирска сильным ветром снесло кровлю общежития. Прокуратура уже организовала проверку по данному факту.

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