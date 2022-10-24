Москва, , 08:38 — REGNUM Из-за санкций Запала российский торговый флот переориентировал морские перевозки на восточные страны — в Китай, Индию, Турцию, страны Ближнего востока, Африканского континента и Латинской Америки, сообщает 24 октября «Коммерсант» .

Торговый флот

Так, в III квартале 2022 года резко выросли заходы российских торговых судов в порты Турции — на 44,6% (1116 заходов), в порты Китая частота заходов увеличилась на 17% до 391 захода.

При этом судозаходы в порты стран Евросоюза упали за июль–сентябрь 2022 года в десять раз — 107 против 1042 в III квартале 2021 года, а в порты США и Великобритании полностью прекратились полгода назад.

Как сообщало ИА REGNUM, количество судов морского транспортного флота, находящихся под контролем российских судовладельцев, по состоянию на начало 2019 года составляло 1394 единицы.

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