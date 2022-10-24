Пекин, 24 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Товарооборот между Китаем и Россией с января по сентябрь вырос в годовом исчислении на 32,5% и составил $136,08 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Согласно данным, экспорт из КНР в Россию за указанный период увеличился на 10,3% — до $52,24 млрд. Импорт вырос на 51,6%, составив $83,84 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что партнёрство России и КНР является образцом конструктивной работы.

Читайте также: Медведев: партнёрство России и КНР является образцом конструктивной работы