Челябинск, 24 октября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Челябинской области снова отмечено уменьшение количества безработных. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

По данным на 19 октября их было 14 495 человек. При этом на 1 октября количество таковых насчитывалось 15 921.

Уровень безработицы составил 0,79% от числа трудоспособного населения. Это тоже меньше, чем было на 1 октября.