Анкара, , 08:34 — REGNUM Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным пять раз вёл за последний месяц лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 23 октября сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган. Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган рассказал, что в течение последних 20 лет, как во время его премьерства, так и во время нахождения на посту главы Турции, он находится в постоянном контакте с мировыми лидерами.

По словам Эрдогана, с президентом России он общался пять раз только за последний месяц. Кроме того, Эрдоган упомянул и свои переговоры с Владимиром Зеленским, а также указал, что с президентом США у него «телефонная дипломатия».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Турции Эрдоган выразил надежду, что в результате дальнейшего развития зерновой сделки начнутся поставки сельхозпродукции и удобрений из России, главным образом в бедные страны.

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