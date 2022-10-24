Анкара, 24 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным пять раз вёл за последний месяц лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 23 октября сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

Эрдоган рассказал, что в течение последних 20 лет, как во время его премьерства, так и во время нахождения на посту главы Турции, он находится в постоянном контакте с мировыми лидерами.

По словам Эрдогана, с президентом России он общался пять раз только за последний месяц. Кроме того, Эрдоган упомянул и свои переговоры с Владимиром Зеленским, а также указал, что с президентом США у него «телефонная дипломатия».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Турции Эрдоган выразил надежду, что в результате дальнейшего развития зерновой сделки начнутся поставки сельхозпродукции и удобрений из России, главным образом в бедные страны.