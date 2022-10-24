Канберра, , 08:33 — REGNUM Ожидается, что экономический рост Австралии резко замедлится в следующем финансовом году, поскольку растущая инфляция сдерживает потребление домохозяйств. Такие прогнозы легли в основу бюджета страны, который будет представлен главой казначейства Австралии Джимом Чалмерсом во вторник 25 октября, передает агентство Reuters.

Флаг Австралии DO'Neil

Валовой внутренний продукт страны на 2023-2024 финансовый год будет снижен до 1,5% с 2,5%, которые прогнозировались в апреле 2022 года. В 2022–2023 году ВВП также будет снижен до 3,25% с 3,5%.

Падение ВВП объясняется спадом потребительских расходов, поскольку взлет цен и максимальный за десятилетия скачок процентных ставок легли тяжелым бременем на домохозяйства.

Чиновники также предупреждают о том, что замедление темпов роста мировой экономики, в частности спад в китайском секторе недвижимости, ударит по росту в Австралии, где наблюдается самый низкий уровень безработицы с 1970-х годов.

«Австралийцы не застрахованы от стремительного роста мировой инфляции, неопределенности и удорожания стоимости жизни, — сказал Чалмерс в понедельник 24 октября. — Эти неблагоприятные факторы неизбежно повлияют на наши перспективы роста, и австралийцы уже почувствовали на себе удар от роста цен и повышения процентных ставок».

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