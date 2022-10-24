Оренбург, , 08:32 — REGNUM В Оренбурге переименуют две остановки общественного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Автобусная остановка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вопрос изменения названий обсуждался на заседании городской транспортной комиссии. Инициатива переименования остановочных пунктов на ул. Карагандинской и Пролетарской принадлежит жителям.

Комиссия поддержало предложение горожан. Муниципалитету рекомендуют изменить наименование остановки «Алтайская» на наименование «Огнеборцев», а также остановочного пункта «Рынок» переименуют в «Центр дзюдо».