Оренбург, 24 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Оренбурге переименуют две остановки общественного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобусная остановка

Вопрос изменения названий обсуждался на заседании городской транспортной комиссии. Инициатива переименования остановочных пунктов на ул. Карагандинской и Пролетарской принадлежит жителям.

Комиссия поддержало предложение горожан. Муниципалитету рекомендуют изменить наименование остановки «Алтайская» на наименование «Огнеборцев», а также остановочного пункта «Рынок» переименуют в «Центр дзюдо».