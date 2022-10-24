Чебоксары, 24 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Чувашии планируют принять дополнительные меры жилищной поддержки жителей, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Речь идёт о единовременной выплате при получении ипотеки. Данный проект постановления разработал минстрой республики и внёс на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Проект предполагает возможность оказания государственной поддержки в приобретении жилья гражданам, состоящим на учёте в жилищном учёте в качестве нуждающихся и участвующим в специальной военной операции. В министерстве предлагают пересмотреть порядок предоставления единовременных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии на 2020–2024 годы.

«В части дополнения перечня категорий граждан, имеющих право на получение единовременных денежных выплат», — говорится в документе.

Как следует из проекта, в эту категорию предлагается включить граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы России, добровольцев, участников батальона связи «Атал» и членов семей погибших в СВО уроженцев Чувашии.

По данным минстроя, в случае принятия данного распоряжения дополнительные средства из республиканской казны не потребуются.

Напомним, что ранее в Чебоксарах утвердили перечень мероприятий, предусматривающих дополнительную поддержку семей мобилизованных жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM , в октябре чувашские власти заявляли, что призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации получат льготные ставки по сельской ипотеке.

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