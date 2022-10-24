Луганск, 24 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. За сутки зафиксировано четыре обстрела территории Луганской Народной Республики, сообщили 24 октября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В представительстве опубликовали сводку за 23 октября. Всего зафиксировано четыре обстрела с применением американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, выпущено девять ракет.

Под ударами оказались населённые пункты Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское. Есть повреждения.