Москва, 24 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. О героизме и мужестве ещё четверых российских военных, проявленных ими в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, рассказали 24 октября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Уточняется, что рядовым Аршалуисом Даллакяном во время боевых действий была выявлена группа киевских нацистов, которые вели оборудование оборонительного рубежа. Военные ВС РФ вступили с ними в бой, в ходе которого рядовой лично уничтожил пять боевиков ВСУ.

Также отмечается, что во время попытки боевиков Киева прорвать оборону российских войск артиллерийский расчёт под командованием старшего сержанта Вадима Ибрагимова подбил два танка врага, а спустя два дня — уничтожил нацистский опорный пункт.

Кроме того, указывается, что группа российских военнослужащих под командованием сержанта Александра Бондаренко начала атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ и один из военных ВС РФ получил осколочное ранение. После этого сержант оказал раненому первую помощь, эвакуировал его и затем вернулся на поле боя, в результате которого вражеские войска понесли потери и были вынуждены отступить.

Помимо того, добавляется, что реактивный артиллерийский дивизион под командованием майора Данила Абрамова точным огнём уничтожил колонну войск врага, который понёс урон в технике и живой силе, и это способствовало остановке выхода киевских боевиков на рубеж атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки при обстрелах ВСУ получили ранения пять мирных жителей ДНР.