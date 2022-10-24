Сеул, 24 октября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. 24 октября ВМС Южной Кореи приступили к проведению масштабных учений в Жёлтом море. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что в учениях, которые продлятся до 28 октября, примут участие представители сухопутных войск, военно-воздушных сил, береговой охраны, а также вооруженных сил США.

Цель учений — повышение оперативных возможностей в проведении совместных морских операций в рамках укрепления общей обороноспособности.

Южнокорейские военные привлекли к манёврам около 20 кораблей, включая фрегаты и эсминцы, оснащённые многоцелевой системой слежения и наведения AEGIS, а также морские патрульные самолёты и вертолёты. Сухопутные войска задействуют вертолёты Apache, а ВВС — истребители F-15K и KF-16.

С американской стороны в учениях принимают участие вертолёты Apache и штурмовики A-10.

В ходе учений отрабатываются действия по выявлению и уничтожению сил противника в районе северо-западных островов Южной Кореи в Жёлтом море. Все действия отрабатываются в условиях, максимально приближённых к боевым. Данные манёвры проводятся ежегодно в рамках полевых учений «Хогук».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября КНДР и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами у западного побережья, обвинив друг друга в нарушении морской границы.

Читайте также: Южная Корея и КНДР обменялись предупредительными выстрелами на границе