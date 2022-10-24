В столице Приамурья ищут бомбу на железнодорожном вокзале
Благовещенск, 24 октября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Благовещенске поступили сообщения о минировании нескольких зданий, в том числе железнодорожного вокзала. На движение поездов ситуация не повлияла, сообщил телеграм-канал Skaner28.
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Официальной информации о минированиях нет. Об эвакуации также не сообщается.
Известно, что сообщалось о взрывных устройствах в том числе в военкомате, учреждениях высшего и профессионального образования, в торговых центрах.
«Утренние поезда к тому моменту уже пришли, а вечерние ещё не отправились, поэтому ситуация на движение поездов не влияет. На вокзале работают правоохранительные органы», — пояснили по ситуации в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Благовещенске поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в припаркованной возле здания городского суда машине. Бомбу не нашли.