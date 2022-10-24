Уфа, 24 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. 96,2% учеников получают горячее питание в школах Башкирии. Об этом 24 октября сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

K-obr.spb.ru Школьная столовая

Он сообщил, что это очень высокий показатель. При этом 56% из этих школьников являются льготниками (учащиеся начальной школы, дети с инвалидностью и ОВЗ, из многодетных малоимущих семей, школьники из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей).

Хабиров отметил, что в рамках реализации программы модернизации школьных систем образования в 2022 году в республике были отремонтированы пищеблоки и столовые в 59 школах.

«Детское питание в Башкирии федеральные эксперты признают одним из лучших в стране. Благодаря большой системной работе нашу практику организации школьного питания АСИ признало лучшим в стране, а во всероссийском конкурсе лучших практик модернизации школьного питания Башкирия заняла второе место», — напомнил он.

Глава региона отметил, что работа по улучшению школьного питания в республике будет продолжена.

Напомним, что в Уфе у центра образования № 35 на ул. Гафури был установлен первый в России памятник школьному повару. Он выполнен из металла, его высота составляет порядка трех метров с постаментом.