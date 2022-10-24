Новосибирск, , 08:27 — REGNUM В Новосибирской области восстановили подачу электроэнергии после урагана. К работе привлекались более 100 рабочих бригад, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

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По словам министра ЖКХ и энергетики области Дениса Архипова, подача электроэнергии по всей территории была восстановлена в первый же день. На утро 24 октября без электроэнергии оставался один удалённый населённый пункт в Северном районе, сейчас там устраняют последствия стихии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области после прошедшего ураганного ветра 23 октября без электроснабжения остались 95 населённых пунктов в 21 районе.

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