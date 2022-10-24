Ташкент, 14 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В узбекском городе Гулистане (Сырдарьинская область Узбекистана) местная жительница подозревается в продаже новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

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По данным пресс-служба, ребенок у женщины родился совсем недавно — 8 октября. Сама гражданка, которая подозревается в продаже новорожденного ребенка, является жительницей Кашкадарьинской области республики.

«Данная гражданка была задержана при получении наличными предварительно помеченных 5000 долларов», — сообщает пресс-служба.

В настоящее время младенец помещен в дом ребенка Сырдарьинской области, поданному факту открыто уголовное дело, начато следствие.