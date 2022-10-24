Бугуруслан, Оренбургская область, , 08:24 — REGNUM В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Погибли три человека, сообщили пресс-службе УМВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 23 октября. На трассе Самара — Бугуруслан лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада-Гранта» и «ВАЗ-21 099». Три человека погибли, один госпитализирован.

Водители машин и несовершеннолетний пассажир «Лада Гранта» от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи. Еще один несовершеннолетний пассажир «Лада Гранта» доставлен в больницу.

Добавим, в сентябре на территории Оренбуржья произошло 117 ДТП. Погиб 21 человек.