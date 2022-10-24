Тбилиси, 24 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили негативно относится ко всему, что ухудшает отношения между Тбилиси и Киевом. Об этом он 23 октября заявил в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По мнению политика, на территории б. УССР и в Грузии живут «братские народы», и он против всего, что мешает их совместному будущему.

«Для меня лично это очень болезненно, я не думал, что дело дойдёт до этого, сейчас, наоборот, мы должны взяться за руки и идти к очень близкой победе», — написал Саакашвили.

Напомним, Киев на прошлой неделе ввёл санкции в отношении членов семьи и окружения основателя правящей партии «Грузинская мечта» и богатейшего бизнесмена в Грузии Бидзины Иванишвили. Киевский режим обвиняет его в помощи России обойти санкции. Лидеры «Мечты» заявляют, что это делается из-за отказа Грузии втянуть республику в войну.