Донецк, 24 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки при обстрелах получили ранения пять мирных жителей, сообщили 24 октября в штабе территориальной обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В период с 08:00 23 октября до 08:00 24 октября в результате обстрелов со стороны киевских формирований получили ранения пять мирных жителей Донецкой Народной Республики.

В штабе отметили, что также в прошедшие сутки пострадал военный корреспондент Семён Пегов.