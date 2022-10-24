Томск, 24 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Томске 101-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны Иван Пупышев. Сотрудники администрации Октябрьского района города вручили ему в связи с этим памятный подарок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Администрация Томска Ветеран Великой Отечественной войны Иван Пупышев

Ветеран был призвал на фронт из Свердловской области, служил в противотанковой артиллерии, был командиром отделения разведки. Иван Пупышев участвовал в освобождении от фашистов Венгрии и Чехословакии, встретив Победу в Австрии. Демобилизовался из армии в звании старшего лейтенанта.

«В мирное время работал электромонтажником в Томском НИИ вакцин и сывороток. Сейчас ветеран ведёт активную жизнь, летом ездит на дачу, ухаживает за огородом. Кроме того, читает газеты, следит за политическими событиями, играет в шахматы и пишет стихи», — добавили в мэрии.