Лондон, , 08:23 — REGNUM Возвращение на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона станет катастрофой для Консервативной партии. Такое заявление сделал экс-глава минфина Британии Риши Сунак в ходе встречи с экс-главой правительства Соединённого Королевства, сообщает газета Sun.

Борис Джонсон и Риши Сунак No 10 Official Photographer

Отмечается, что встреча Сунака и Джонсона прошла в дружеском ключе, они говорили за закрытыми дверями наедине меньше часа. При этом экс-главе минфина удалось убедить экс-премьер-министра в том, что его возвращение на пост главы правительства станет катастрофой для правящей Консервативной партии.

Джонсон в ответ уточнил, что если им удастся собрать «старую группу», то это сыграет положительную роль в объединении партии. Кроме того, бывший премьер-министр ясно дал понять, что он претендует на роль лидера в таком гипотетическом тандеме.

Уточняется, что Сунак посчитал предложение Джонсона несвоевременным и неубедительным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании после отставки Лиз Трасс.

Его главный соперник, экс-премьер-министр Великобритании Джонсон, напротив, отказался от претензий на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства.

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