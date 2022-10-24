Лондон, 24 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Россия продолжает использовать БПЛА иранского производства для нанесения ударов по целям на всей территории бывшей УССР, заявили 24 октября в министерстве обороны Великобритании, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дрон Герань — 2 (аналог Shahed 136). Коллаж

По словам британского минобороны, Москва с высокой долей вероятности применяет иранские БПЛА «Шахед-136» для проникновения в зону действия ПВО киевского режима. В министерстве добавили, что Киев все успешнее отражает эти удары.

Отметим, страны не в первый раз обвиняют Россию в применении иранских БПЛА. Так, 21 октября представители Великобритании, Франции и Германии при ООН призвали провести расследование по вопросу применения якобы иранских ударных беспилотников Россией в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывшей УССР. Они утверждают, что это является якобы нарушением положений иранской ядерной сделки.

В свою очередь иранская сторона неоднократно подчеркивала, что такие утверждения носят необоснованный и бездоказательный характер.

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