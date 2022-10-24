Канберра, , 08:22 — REGNUM Министр Австралии по вопросам изменения климата Крис Боуэн 23 октября объявил, что страна присоединилась к Глобальному обязательству по метану в рамках многосторонних усилий по сокращению глобальных выбросов метана, передает агентство Reuters.

Выбросы газа

«Присоединившись к Обязательству, Австралия совместно с остальными основными экспортерами сельскохозяйственной продукции в мире, включая Соединенные Штаты, Бразилию и Индонезию, определит возможности сокращения выбросов», — отмечается в заявлении Боуэна.

По его словам, государственные инвестиции в рамках этого обязательства составят до 3 млрд австралийских долларов ($1,91 млрд долларов) из 15-миллиардного Национального фонда реконструкции и пойдут на поддержку технологий с низким уровнем выбросов, а также на сокращение выбросов метана в сельском хозяйстве.

Министр пояснил, что обязательство не потребует от Австралии сокращения сельскохозяйственного производства или поголовья скота.

Кроме того, Боуэн пообещал, что в стране не будут вводиться налоги или сборы с целью сокращения выбросов в животноводстве.

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