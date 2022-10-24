Джакарта, , 08:21 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принимает 24 октября прибывшего с государственным визитом премьер-министра Палестины в президентском дворце в Богоре, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Kremlin.ru

Встреча началась с приветственной церемонии во внутреннем дворе дворца. Визит премьер-министра Палестины продлится с 24 по 26 октября.

Между двумя странами будет подписан ряд меморандумов о взаимопонимании.

После встречи стороны проведут совместную пресс-конференцию. Встреча завершится обедом в президентском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Ллойд Остин пообещал помочь модернизировать индонезийские вооруженные силы.

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