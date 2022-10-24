Владивосток, , 08:19 — REGNUM В государственных медучреждениях Приморья 24 октября стартовала акция «Здоровый#Я», направленная на выявление рисков возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в пресс-службе правительства края.

Поликлиника © ИА REGNUM

Читайте также: В Белгородской области «поезда здоровья» продолжат работу зимой

В рамках акции каждый приморцев может бесплатно пройти комплекс обследований на выявление риска заболеваний сердца и сосудов, инфаркта и инсульта, гипертонии, сахарного диабета, пяти видов рака. Обследование проводится в два этапа. Чтобы пройти его комфортно и быстро, рекомендуется заранее записаться в любую поликлинику.

Обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год — один из целевых показателей национального проекта «Здравоохранение». В Приморье до конца года планируют обследовать более 524 тыс. взрослых и более 363 тыс. детей.

Акция продлится до 30 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, работа «поездов здоровья» в Белгородской области будет продолжена в зимний период.