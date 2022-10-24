Лодейное Поле, Ленинградская область, 24 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Один человек погиб, шесть пострадали в ДТП с участием маршрутного такси на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области, сообщили 24 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пресс-служба Упрдор СЗФО ДТП на трассе «Кола»

По предварительным данным, ДТП произошло 05:40 мск на 3 км подъезда к городу Лодейное Поле трассы Р-21 «Кола». Водитель маршрутного такси, двигавшегося из города Подпорожье в Санкт-Петербург, не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали шесть человек, один погиб на месте.

«Лодейнопольской городской прокуратурой организована проверка, устанавливаются причины и условия произошедшего, на месте работает следственная группа», — сообщили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что из-за ДТП движение на подъезде к Лодейному Полю организовано в реверсивном режиме. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

«Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет. Асфальтобетонное покрытие обработано противогололедными материалами»,— добавили в пресс-службе.