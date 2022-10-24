Москва, 24 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Киевский режим готовит кровавую провокацию в городе Волчанске Харьковской области. Об этом 24 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным ведомства, 24 октября иностранные наёмники планируют обстрелять скопление мирных граждан во время раздачи продовольственной помощи. Удар по мирному населению может быть нанесён из артиллерийских орудий.

Террористическая акция спланирована для того, чтобы обвинить в совершении преступления Вооружённые силы РФ, отметили в Минобороны.