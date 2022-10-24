Москва, 24 октября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Видеозапись работы артиллерийских расчётов Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в зоне специальной военной операции (СВО) на территории б. УССР, в ходе которой было уничтожено десять единиц бронетехники киевских нацистов, обнародовало 24 октября Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации Армия России

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как артиллеристы ВДВ РФ ведут огонь из гаубиц по обнаруженной беспилотником колонне бронетехники боевиков ВСУ, в результате чего было уничтожено десять танков и несколько бронемашин врага.

При этом начальник штаба соединения ВДВ Александр отметил, что киевские нацисты предприняли попытку наступления, которая была остановлена огнём российской артиллерии, и при этом, помимо указанной бронетехники, было уничтожено до 50 человек вражеской живой силы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что второй батальон им. Салавата Юлаева намерены сформировать в Башкирии.