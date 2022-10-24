Чебоксары, , 08:13 — REGNUM Из резервного фонда Чувашии выделили очередные дополнительные средства на завершение строительства детского сада в микрорайоне Благовещенский в Чебоксарах. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Средства предоставляются из резерва правительства министерству образования и молодёжной политики на решение вопросов местного значения. В виде субсидии будет предоставлено 6 452 661,66 рубля для последующего предоставления бюджету города Чебоксары.

«На завершение строительства объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. «Благовещенский» г. Чебоксары», — говорится распоряжении.

Отметим, что в июле 2022 года из резервного фонда Чувашии в бюджет Чебоксар выделили почти 15,3 млн рублей на завершение строительства детского сада в микрорайоне Благовещенский. Ранее прокуратура завела административное дело из-за срыва срока строительства детсада: правоохранители отмечали, что стоимость контракта составила около 255 млн рублей со сроком исполнения до 30 декабря 2021 года.

Напомним, что в сентябре 2022 года Чувашия заключила концессионные соглашения на строительство школ в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах (1400 мест), в Новочебоксарске (1100 мест) и в посёлке Кугеси (825 мест).

Как сообщало ИА REGNUM , в конце сентября 2022 года из резервного фонда Чувашии направлено почти 44,7 млн рублей на «модернизацию школьных систем образования».

Подробнее: Чувашия выделяет из резерва 44,7 млн рублей на развитие образования

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