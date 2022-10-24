Оренбург, 24 октября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области 24 октября работает полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Kremlin.ru Игорь Комаров

Полпред президента посетит военный учебный центр для мобилизованных граждан. В планах визит на ряд объектов образования и здравоохранения.

В рамках рабочей поездки Комаров проведет совещание по вопросам обеспечения стабильности в экономике и социальной сфере региона.