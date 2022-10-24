Кош-Агачский район, Алтай, , 08:12 — REGNUM Военный комиссар Республики Алтай Олег Денисенко прокомментировал сообщения о возможных нарушениях при проведении частичной мобилизации в Кош-Агачском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее жители района обратились к главе республики Олегу Хорохордину, указав на нарушения при формировании списков мобилизованных и порядка проведения частичной мобилизации. Военком отметил, что призыв осуществлялся по закону.

«Анализ организации и проведения мероприятий призыва граждан по мобилизации за 22 октября 2022 года показал, что всеми призывными комиссиями по мобилизации муниципальных образований приняты законные решения в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации», — отметил он.

Олег Денисенко добавил, что ни один гражданин, имеющий законное право на отсрочку и освобождение, по мобилизации не призван.

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