Лос-Анджелес, США, , 08:10 — REGNUM Съёмки фильма «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux), главные роли в котором исполнят Хоакин Феникс и Леди Гага, начнутся в ноябре 2022 года. Об этом 23 октября сообщил портал Collider.

Джокер Цитата из к/ф «Джокер» Тодд Филлипс. 2019. Канада, США

Оператор проекта Лоуренс Шер, выступая в подкасте The Hollywood Reporter, сообщил журналистам, что съёмочная группа сиквела «Джокера» приступит к работе через 5-6 недель. Он также рассказал, что картину будут снимать в павильонах Лос-Анджелеса и высказался по поводу роли Леди Гаги. «Она отлично подойдет для этого фильма и создаст такое же волшебство, какое привнес сам Хоакин», — заявил Шер.

Напомним, оригинальная картина «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса вышла на большие экраны 3 октября 2019 года. Филлипс вернётся в режиссёрское кресло на съёмочной площадке сиквела. Кроме Хокина Феникса и Леди Гаги в проекте участвуют Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой и другие известные актёры.

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