24 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Упавший в Иркутске Су-30 и разбившиеся летчики: Сеть скорбит и негодует: Азот? Сразу у двоих?

Светлана Шаповалова, , 12:00 — REGNUM Трагическое известие о падении военного самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди удручены тем обстоятельством, что самолеты всё чаще стали падать в жилой зоне, и смертью летчиков: самолет просто рухнул камнем с неба. После обнародования версии о том, что причиной их гибели мог стать остаток азота в кислородных баллонах, поднялась новая волна обсуждений.

Истребитель Су-30 Минобороны РФ

«Азот??? Сразу у двоих? Случайно, прям вот никто не виноват… Они сами-то верят в дичь, которую пишут? Это падение диверсией воняет, всё явственнее», — считает Виктор Т.

«Это натуральная диверсия, всех причастных — на допрос с пристрастием», — призывает Александр.

«Пилотов очень жалко. Но как же людям повезло, что их не было дома», — заметила Елена Булычева.

«Никогда еще столько авиатехники не разбивалось по небоевым причинам. Нужно проводить расследование — нет ли тут саботажа на высшем уровне», — считает Максим Варламов.

«Самолетопад какой-то, а главное, что на жилые дома! Ребята, всё ли нормально с полётными планами?!» — спрашивает Ирина Бесфамильная.

«Самолёт не горел в полёте. Такое впечатление, что тупо всё стало неуправляемым и самолёт превратился в кучу металла, падающего на дома», — поделился впечатлением от просмотра видеокадров падающего Су-30 Игорь Рогатин.

«Сушку обкатывали после сборки, то есть проверяли все системы в воздухе, первый вылет обычно на короткое время — и невысоко, и недалеко (проверка систем управления и двигателя), второй вылет — уже глубже, вот на втором этапе выяснилось, что кислород не поступал в маски, тут или техники, или сборщики накосячили», — считает Антон.

«Может, кто-то объяснит МО, что не надо взлетать в сторону города, не надо испытывать над городом и так далее. Меньше будет умирать мирного населения!» — призывает Михаил.

«Где еще проводить испытания самолета, как не над городом? Предлагаю переместить производство и испытание самолетов в центр Москвы, раз там ответственные лица санкционируют данные полеты. Почему регионы должны страдать?» — заметил Алексей.

«Первый раз — случайность, второй — совпадение, третий — (если, не дай Бог, случится) — закономерность?» — интересуется Светлана.

Пожар после падения Су-30 в Иркутске. 23.10.2022 Цитата из видео: «Падение Су-30 на дом в Иркутске»

После того как в новостях появилась версия о том, что пилоты могли потерять сознание в воздухе, Александр Невский написал:

«На всех самолётах поколения 4++ установлена БИУС, которая в случае потери сознания пилотом — перехватывает управление и самостоятельно выполняет боевое задание и выполняет возврат на точку посадки, самостоятельно сажая самолёт на полосу. Эта технология была откатана ещё на челноке «Буран» во времена СССР. Причина, — почему отказала кислородная станция и почему была отключена БИУС, — это предмет расследования! Но то, что это диверсия, — очевидно без расследования. Два самолёта в неделю — это уже не случайность! У нас в Иркутске военные самолёты падают, только когда это кому-то нужно!».

«Хватит бредить. Поройтесь сами в архивах новостей — инциденты на тренировочных полётах военных самолётов бывают и бывали, к сожалению, регулярно. И не только у нас. Тут основное, что можно сделать, это вывести испытательную авиатрассу из зоны жилой застройки вообще. В этот раз ещё очень повезло, что в доме никто не погиб. Нужно сделать выводы и действовать, не дожидаясь следующего инцидента», — ответил Алексей Федоров.

«Летчики-испытатели на голову выше обычных лётчиков. Высокопрофессиональны! Жаль очень, что погибли! Не их вина! Таково мнение моего мужа — подполковника ВВС, моего тестя — майора ВВС!» — поделилась Елена Парфенова.

«Чистого неба вам, парни, навсегда… Светлая память», — пожелал Евгений летчикам.

«Пусть специалисты разбираются с причинами. Погибли хорошие люди, вечная им память. Соболезную близким», — отметила Вера Маркова.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября военный самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта. Летчики погибли. В региональном главке МЧС заявили, что истребитель упал во время испытаний, в ОАК позже уточнили, что это был приемо-сдаточный полет. Возбуждено уголовное дело.

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