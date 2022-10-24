Иркутск, 24 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о пилотах разбившегося Су-30. Самолёт упал на двухэтажный дом во время испытательного полёта.

Су-30

По словам Кобзева, одним из пилотов разбившегося самолёта был заслуженный лётчик-испытатель РФ Максим Конюшин, второй член экипажа — лётчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.

«Скорбим вместе с родными и близкими погибших лётчиков. Светлая память», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября во время испытательного полёта на жилой дом упал самолёт Су-30, оба пилота погибли.