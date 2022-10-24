Москва, 24 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. На минувшей неделе (17-21 октября) рубль получал поддержку от налогового периода и коррекции индекса доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ИА REGNUM Доллар и евро

По итогам дня 21 октября рубль закрылся в плюсе против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 0,18%, до 61,29 руб., евро/рубль — на 0,66%, до 60,20 руб., юань/рубль — на 1,53%, до 8,30 руб. За неделю доллар подешевел на 1,32%, евро — на 0,84%, юань — на 3,41%.

Пик налоговых платежей приходится на 25 октября, поэтому в первой половине недели рубль может еще немного продвинуться вверх, но несильно. Сложная геополитическая обстановка сдержит его от роста.

Доллар сильно просел 21 октября. Индекс доллара упал до 111,60 с 113,82. Его разворот вызвала статья в Wall Street Journal. Некоторые чиновники ФРС начали говорить о желании замедлить темп повышения ставки.

Уже в декабре ФРС США может начать замедление роста процентных ставок. Снижение доходности десятилетних казначейских облигаций США негативно отразилось на американской валюте, что в свою очередь повысился аппетит к риску.

Также укреплению рубля способствовал рост нефтяных котировок. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,90%, до $93,51. По нефти сопротивление находится на уровне $96,50, поэтому нефтяной рынок будет поддерживать российскую валюту 24 октября.

Сегодня, 24 октября, утренняя сессия открылась небольшим ростом по доллару и евро. Для доллара уровень 60 руб. сбалансированный, поэтому пара доллар/рубль сохранит ценовые колебания около него.

Сильное сопротивление для доллара 63,00–65,00 руб. Вряд он пройдет данный уровень на этой неделе.

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