Канберра, 24 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Министр исправительных учреждений австралийского штата Новый Южный Уэльс Джефф Ли заявил, что не допустит делегацию подкомитета ООН по предупреждению пыток (ППП) в исправительные учреждения региона для поиска там «несуществующих проблем». Об этом глава ведомства 24 августа заявил в парламенте штата.

Luis Argerich Тюрьма

По словам чиновника, представители ООН прибыли, «чтобы придираться к нам и искать несуществующие проблемы», поэтому их не следует впускать на подведомственные ему учреждения.

Джефф Ли «ООН стоит сосредоточить своё внимание на таких странах, как Иран, где применяются пытки… а не указывать нам, что белый хлеб нарезан слишком тонко, лестницы очень узкие и нужно установить жалюзи в камерах, чтобы обеспечить заключённым уединение».

Ранее власти штата Новый Южный Уэльс не допустили инспекторов ППП ООН в камеры тюрьмы, расположенной вблизи Канберры. Это было расценено представителями международной организации, как «обструкция деятельности инспекторов» и «явное нарушение обязательств Австралии по приёму инспекторов ППП на своей территории с полным исполнением ими своих полномочий». В связи с конфликтной ситуацией инспекторский визит делегации ППП ООН в Австралии был приостановлен.

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