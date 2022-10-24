Благовещенск, , 08:08 — REGNUM Жительница Благовещенска дискредитировала использование вооружённых сил России с помощью комментария в соцсетях. Её оштрафовали на 30 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе суда.

Читайте также: В Приамурье просят наказывать за дискредитацию помощи семьям мобилизованных

Опубликованное в мессенджере послание было обращено к ВС РФ и дискредитировало действия армии. Женщина признала свою вину, и суд счёл это смягчающим обстоятельством. Жительница Благовещенска признана виновной в совершении административного правонарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области предпринимаются попытки дискредитировать работы органов власти по оказанию помощи родственникам военнослужащих, которые призваны участвовать в спецоперации в защиту Донбасса, заявил ранее глава Белогорска Станислав Мелюков. Он предложил ввести за эти действия ответственность.