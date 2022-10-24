Владивосток, , 08:06 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко в очередной раз побывал в зоне спецоперации в Донбассе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Граффити За Родину! За русских! За Донбасс! Александр Погожев © ИА REGNUM

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Кожемяко встретился с бойцами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ, отряда «Тигр», ремонтно-восстановительного батальона «Арсеньевский» и 5-й Армии. Глава региона передал военнослужащим спецоборудование, слова благодарности и поддержки от приморцев.

«Передали военнослужащим порядка 90 приборов ночного видения, более 100 радиостанций, 50 квадрокоптеров. Уже распределили всё это. Такую помощь будем оказывать ежемесячно, она позволяет проводить разведку, сберегать жизни нашим ребятам. Сделаем всё, чтобы наши части были самыми боеспособными», — сказал Олег Кожемяко.

Губернатор добавил, что встретился и с недавно призванными приморцами в ходе частичной мобилизации. Они проходят подготовку уже под руководством боевых командиров. Все ребята настроены нормально.

«Приморцы показывают настоящую сплоченность и высокий боевой настрой», — заверил Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, две жительницы Сахалина Марина и Антонина отправились в зону проведения спецоперации для регистрации браков со своими возлюбленными, которые несут службу.