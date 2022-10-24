Уфа, 24 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Второй батальон им. Салавата Юлаева намерены сформировать в Башкирии. Об этом сообщил командир первого батальона имени Салавата Юлаева, полковник МВД в отставкеАртур Юмагужин в группе батальона в социальной сети.

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По его словам, первый батальон им Салавата Юлаева уже укомплектован, в ближайшие дни будет объявлен его сбор.

«В связи с большим количеством обращений желающих вступить в наш батальон командованием принято решения: после отправки первого батальона будет формироваться второй батальон им. Салавата Юлаева», — сообщил Юмагужин.

Он обратился к ветеранам боевых действий, офицерам силовых структур в отставке, патриотам России с призывом вступить батальон.

«Сегодня Ваш опыт и мужество востребован Родиной», — отметил он.

Он призвал помочь воинам, которые выполняют задачи спецоперации.

«Победа будет за нами!» — заявил командир.