Пхеньян, 24 октября 2022, 08:05 — REGNUM Ответный огонь из реактивной системы залпового огня открыла Северная Корея после стрельбы со стороны Южной Кореи. Об этом 24 октября сообщает агентство Reuters.
«Северная Корея заявила, что открыла огонь из РСЗО в ответ на предупредительные выстрелы Южной Кореи», — говорится в публикации.
При этом ранее южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что военные страны открыли огонь по судной КНДР, которое якобы пересекло границу.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что страны Запада, включая США и ЕС, применяют двойные стандарты в вопросах прав человека.