История вопроса

9 января в Пханмунджоме в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей прошли первые за несколько лет прямые переговоры Сеула и Пхеньяна. Итогами переговоров стали решение об участии спортсменов КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане и возобновление связи по «горячей линии» между военными двух стран. Также в ходе переговоров представители КНДР заверили, что ядерное оружие - противовес США и "не угрожает южным братьям". Этому событию предшествовало новогоднее обращение лидера КНДР Ким Чем Ына о готовности отправить спортсменов из КНДР на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане. Ход переговоров, комментарии официальных представителей международных организаций и ведущих стран мира, комментарии экспертов - в материалах сюжета.