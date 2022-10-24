Пхеньян, 24 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Ответный огонь из реактивной системы залпового огня открыла Северная Корея после стрельбы со стороны Южной Кореи. Об этом 24 октября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Северная Корея заявила, что открыла огонь из РСЗО в ответ на предупредительные выстрелы Южной Кореи», — говорится в публикации.

При этом ранее южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что военные страны открыли огонь по судну КНДР, которое якобы пересекло границу.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что страны Запада, включая США и ЕС, применяют двойные стандарты в вопросах прав человека.