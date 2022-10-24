Кызыл, , 08:00 — REGNUM В столице Тувы Кызыле огласили приговор 24-летней местной жительнице, которую признали виновной в убийстве малолетнего племянника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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По данным следствия, в июле 2021 года подсудимая присматривала за девятимесячным ребёнком своей родной сестры, которая находилась в отъезде. В день трагедии девушка распивала спиртное с бывшим сожителем.

«Во время распития между ними возник конфликт на почве ревности, в ходе которого женщина ножом нанесла один удар в спину ребенка, находившемуся на руках сожителя», — отметили в ведомстве.

В результате ребёнок скончался. Ранее коллегия присяжных Верховного суда республики признала фигурантку виновной. Приговором суда она приговорена к 11 годам колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год.

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