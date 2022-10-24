Луганск, , 08:00 — REGNUM Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов киевскими боевиками населённого пункта Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом 24 октября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Уточняется, что за прошедшие сутки киевские боевики выпустили девять ракет из РСЗО HIMARS по населённым пунктам Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское. всего было зафиксировано четыре обстрела.

В результате обстрелов в населённом пункте Сватово получили ранения два мирных жителя 1990 и 2002 годов рождения. О состоянии пострадавших не сообщается. Кроме того, был полностью разрушен один жилой дом и ещё два дома получили повреждения.

В населённом пункте Новоайдар было разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции. Кроме того, повреждения получили три жилых дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстрелах киевскими боевиками из РСЗО HIMARS населённых пунктов Зоринск и Старобельск в ЛНР.

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