Москва, 24 октября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Исторический фильм «Сердце Пармы» возглавил кинопрокат в минувшие выходные (20-23 октября 2022 года), собрав ещё 99,5 млн рублей. Об этом 23 октября сообщил портал «Кинобизнес сегодня».

Кадр со съёмок фильма «Сердце Пармы»

Таким образом, общая сумма сборов «Сердца Пармы» по итогам третьих выходных показов составила 451,4 млн рублей. Второе место занял кинокомикс «Чёрный Адам», собравший в дебютные выходные 49,5 млн рублей, при том, что его показали всего в 129 кинотеатрах.

Третья позиция досталась детской комедии «Иван Семёнов: Школьный переполох», собравшей за обозначенный период 27,9 млн рублей (общая сумма сборов составила 71,6 млн рублей). В топ-5 также вошли дебютировавший в прокате хоррор «Паранормальные явления. Дом призраков» (22,5 млн рублей) и романтическая комедия «Лавстори» (17,4 млн рублей; 50,7 млн рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в США в дебютные выходные «Чёрный Адам» собрал $67 млн. Фильм, несмотря на критику, смог оправдать прогнозы аналитиков.