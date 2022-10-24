Кемерово, , 08:05 — REGNUM В Кемеровской области особым категориям работников бюджетной сферы будет повышена заработная плата. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилёв.

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Губернатор в своём телеграм-канале уточнил, что с 1 октября 2022 года зарплата воспитателей детских садов, педагогов школ, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, преподавателей и мастеров СПО, работников культуры и социальных работников вырастет на 6,3%. Общее количество таких специалистов в регионе — 90 138 человек.

Напомним, что ранее зарплата сотрудникам бюджетных организаций повышалась 1 июня 2022 года — на 10%.